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Подозреваемых в угоне иномарки блогеров задержали в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Подозреваемых в угоне иномарки блогеров задержали в центре Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия

Полиция задержала троих человек, которых подозревают в угоне дорогостоящей иномарки в центре столицы. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России Ирину Волк в среду, 24 марта.

Уточняется, что задержанными оказались граждане стран ближнего зарубежья. По версии полиции, трое молодых людей в Пресненском районе Москвы вызвали такси бизнес-класса. Когда приехал автомобиль стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей, мужчины сели в машину и попросили водителя загрузить в багажник пакеты. Как только водитель вышел из автомобиля, за руль сел один из пассажиров и поехал в сторону Третьего транспортного кольца.

Через несколько минут злоумышленники вернулись и заявили водителю, что так подшутили над ним. Все это они снимали на телефон.

— Полицейские в тот же день задержали подозреваемых на проспекте Маршала Жукова. Выяснилось, что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Один из них находится под стражей, двое других — под домашним арестом, добавила Ирина Волк.

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