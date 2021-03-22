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Полицейский в Подмосковье застрелил мужчину, напавшего на него с лопатой
Фото: moscow-live

Полицейский в Подмосковье застрелил мужчину, напавшего на него с лопатой

Анастасия Колоскова

Происшествия

В городе Раменское полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы защититься от неадекватного гражданина, который напал на него с лопатой. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным «Вечерней Москвы», вечером в минувшее воскресенье мужчина на территории складских помещений пытался наложить на себя руки. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь и собирались везти пострадавшего в больницу. Однако это не входило в его планы. Очнувшись, мужчина накинулся сначала на медиков, а потом и на водителя служебной машины, пытаясь угнать транспорт.

Сотрудники скорой медпомощи вызвали полицейских. Увидев прибывших на место силовиков, мужчина схватил лопату и попытался ударить ей одного из них. После этого полицейский произвел несколько выстрелов, от которых правонарушитель скончался на месте.

Следствие возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции и покушения на угон автомобиля скорой помощи. Уточняется, что действиям сотрудника полиции дадут правовую оценку по результатам ряда назначенных экспертиз.

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