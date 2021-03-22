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Собаки задушили 11-летнюю хозяйку в Подмосковье
Фото: Pixabay

Собаки задушили 11-летнюю хозяйку в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Пятиклассница вышла на прогулку с двумя собаками породы кане-корсо в деревне под Истрой. Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Известно, что трагический инцидент произошел утром в воскресенье, 21 марта. Девочка вывела двух питомцев на прогулку во двор частного домовладения, где проживала вместе с семьей. Через некоторое время испуганные соседи сообщили родителям девочки, которые находились в доме, что она лежит на земле без признаков жизни.

Прибывшие на место трагедии полицейские выяснили, что собаки задушили девочку шарфом, в который та была одета.

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