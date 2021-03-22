Иномарка насмерть сбила пенсионерку на тротуаре в центре Москвы

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 10с2 Карта всех событий

В столице легковой автомобиль, следуя задним ходом по тротуару, сбил пенсионерку, которая скончалась от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 22 марта.

Уточняется, что трагедия произошла по адресу Волгоградский проспект, дом № 10, строение 2.

Мужчина, сдавая задом, наехал на 79-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В отношении водителя «Хендай Портер» возбуждено уголовное дело, он задержан.

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