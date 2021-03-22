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Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в Москве
Фото: moscow-live

Автомобиль наехал на человека на пешеходном переходе в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Измайловский Вал, 2Карта всех событий

На востоке столицы водитель автомобиля наехал на человека, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 22 марта.

Уточняется, что ДТП произошло по адресу Измайловский Вал, дом № 2.

— Автомобиль наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по переходу. На место прибыла скорая помощь, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что в результате аварии оказалась перекрыта единственная полоса движения. Проезд также затруднен в сторону Семеновской улицы.

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