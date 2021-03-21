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Два автомобиля столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Два автомобиля столкнулись на Нижегородской эстакаде в Москве

Елизавета Борисова

Происшествия
Россия, Москва, Нижегородская эстакада Карта всех событий

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Нижегородской эстакады произошло ДТП с участием двух автомобилей — «Шкоды-Октавии» и «Дэу-Нексии». Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в правоохранительных органах.

После ДТП водителя «Дэу» осмотрела скорая, после чего он был отправлен в ГКБ № 68, а пассажира направили в ГКБ № 13. В данный момент одна из четырех полос эстакады перекрыта.

По данным источника, среди пострадавших детей нет.

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