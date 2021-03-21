Автомобиль перевернулся на проезжей части после ДТП на 102-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 102-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 102-го километра МКАД произошло ДТП, после которого один из автомобилей перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в воскресенье, 21 марта.

Уточняется, что авария произошла на МКАД в районе Щелковского шоссе.

— Произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим опрокидыванием. На месте работают городские службы, — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что движение транспорта после аварии осуществлялось по двум полосам из пяти. На данный момент движение полностью восстановили.

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