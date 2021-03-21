Движение на участке ТТК ограничили из-за аварии
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий
Движение автомобилей на участке Третьего транспортного кольца временно ограничено в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в воскресенье, 21 марта, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Как уточняет ведомство, авария с участием четырех автомобилей произошла на внешней стороне трассы, в районе дома 23 по 5-му Донскому проезду. В результате ДТП никто не пострадал.
Из-за аварии перекрыты четыре полосы на данном участке ТТК, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.
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