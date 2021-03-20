Движение на востоке Москвы ограничили из-за столкновения автобуса с автомобилем

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Погонный проезд, 5 Карта всех событий

Движение на востоке Москвы ограничили из-за ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, возле дома 5 по Погонному проезду. На участке дороги столкнулись легковой автомобиль и автобус.

В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП одну полосу Погонного проезда перекрыли.

Читайте также: СК проведет проверку по факту ДТП в Москве с участием баскетболиста Шабалкина