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Движение на востоке Москвы ограничили из-за столкновения автобуса с автомобилем
Фото: Moscow-Live

Движение на востоке Москвы ограничили из-за столкновения автобуса с автомобилем

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Погонный проезд, 5 Карта всех событий

Движение на востоке Москвы ограничили из-за ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, возле дома 5 по Погонному проезду. На участке дороги столкнулись легковой автомобиль и автобус.

В результате аварии никто не пострадал. Из-за ДТП одну полосу Погонного проезда перекрыли.

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