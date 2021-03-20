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СК проведет проверку по факту ДТП в Москве с участием баскетболиста Шабалкина
Фото: СК РФ

СК проведет проверку по факту ДТП в Москве с участием баскетболиста Шабалкина

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица, 58/5 Карта всех событий

Следственный комитет проведет проверку по факту ДТП в центре Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, на 3-й Тверской-Ямской улице возле дома 58/6. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

— На проезжей части в центре Москвы между пешеходом и водителем произошел словесный конфликт, после которого машина продолжила движение, не дождавшись, пока мужчина освободит дорогу, — уточнила Иванова.

Она добавила, что по факту произошедшего организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадал заслуженный мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин. После инцидента он был передан врачам с травмами ног, сообщает ТАСС.

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баскетболСледственный комитет РФДТП
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