СК проведет проверку по факту ДТП в Москве с участием баскетболиста Шабалкина
Следственный комитет проведет проверку по факту ДТП в центре Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Инцидент произошел в субботу, 20 марта, на 3-й Тверской-Ямской улице возле дома 58/6. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
— На проезжей части в центре Москвы между пешеходом и водителем произошел словесный конфликт, после которого машина продолжила движение, не дождавшись, пока мужчина освободит дорогу, — уточнила Иванова.
Она добавила, что по факту произошедшего организовали доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадал заслуженный мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин. После инцидента он был передан врачам с травмами ног, сообщает ТАСС.
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