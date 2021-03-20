Кузнецова: Девочку, которую избивал отец, могут отправить на реабилитацию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Двенадцатилетнюю девочку, которую избивал отец, могут отправить на реабилитацию. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook в субботу, 20 марта.

По ее словам, решается вопрос о помещении ребенка в социально-реабилитационный центр.

— Сразу после того, как в социальных сетях появилась информация, что отец подвергал ребенка насилию, жестоко обращался с ней, мы тут же связались с ведомствами и в этот же день в семью выехали представители органов опеки и попечительства, начались проверки следственного комитета города Москвы, прокуратуры, — написала Кузнецова.

По ее словам, в настоящее время девочка находится в больнице из-за обострения хронических заболеваний. Кузнецова добавила, что «точку в этом вопросе» можно будет поставить, получив результаты расследования.

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