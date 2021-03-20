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Кузнецова: Девочку, которую избивал отец, могут отправить на реабилитацию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Кузнецова: Девочку, которую избивал отец, могут отправить на реабилитацию

Анастасия Волоснова

Происшествия

Двенадцатилетнюю девочку, которую избивал отец, могут отправить на реабилитацию. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook в субботу, 20 марта.

По ее словам, решается вопрос о помещении ребенка в социально-реабилитационный центр.

— Сразу после того, как в социальных сетях появилась информация, что отец подвергал ребенка насилию, жестоко обращался с ней, мы тут же связались с ведомствами и в этот же день в семью выехали представители органов опеки и попечительства, начались проверки следственного комитета города Москвы, прокуратуры, — написала Кузнецова.

По ее словам, в настоящее время девочка находится в больнице из-за обострения хронических заболеваний. Кузнецова добавила, что «точку в этом вопросе» можно будет поставить, получив результаты расследования.

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Анна Кузнецовадетинасилие
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