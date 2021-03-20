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Баскетболиста Никиту Шабалкина сбила машина в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Баскетболиста Никиту Шабалкина сбила машина в центре Москвы

Руслан Давлетшин

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 3-я Тверская-Ямская улица, 58/5 Карта всех событий

Автомобиль сбил мужчину в центре столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в столичном МВД.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, на 3-й Тверской-Ямской улице возле дома 58/6. Водитель сбил баскетболиста и скрылся.

— Около 16 часов в района дома номер 56/6 по улице 3-я Тверская-Ямская водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину-пешехода и с места ДТП скрылся. Мужчину передали для осмотра медикам, — рассказали в ведомстве.

Полиция устанавливает местонахождение водителя и его автомобиля. По факту произошедшего проводится проверка.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

По данным СМИ, автомобиль сбил чемпиона Европы 2007 года по баскетболу Никиту Шабалкина. Он является заслуженным мастером спорта.

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