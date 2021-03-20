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Пожарные ликвидировали возгорание в Измайловском кремле в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пожарные ликвидировали возгорание в Измайловском кремле в Москве

Руслан Давлетшин

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Измайловское шоссе, 73Ж Карта всех событий

Пожарные потушили возгорание в Измайловском кремле на востоке Москвы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в МЧС столицы.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж. На территории Измайловского кремля загорелся первый этаж деревянного здания.

В 15:55 по московскому времени возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

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МЧСвозгораниепожар
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