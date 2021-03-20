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Россия, Москва, Измайловское шоссе, 73Ж Карта всех событий

Пожар в Измайловском кремле локализовали на площади 20 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж, строение 1. На территории кремля загорелся первый этаж деревянного здания, сообщили корреспонденту «ВМ» в ГУ МЧС.

— По данному адресу находятся деревянные строения разноуровневые, одно трехэтажное. Происходит возгорание на первом этаже, — говорится в сообщении ведомства.

Информация о пострадавших не поступала. Ранее сообщалось, что из соседних зданий эвакуируют людей.

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