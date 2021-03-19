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Автомобиль с номерами АМР сбил девушку на зебре на севере Москвы
Фото: mos.ru

Автомобиль с номерами АМР сбил девушку на зебре на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Петровско-Разумовский проездКарта всех событий

На севере столицы машина с номерами АМР сбила девушку на пешеходном переходе. Она получила различные травмы.

Водитель Genesis снял номерные знаки с автомобиля, но очевидцы сообщили, что под стеклом транспортного средства находится спецпропуск, сообщает портал«Говорит Москва».

Авария произошла в Петровско-Разумовском проезде.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

После осмотра врачей пострадавшая девушка самостоятельно вышла из машины скорой помощи.

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