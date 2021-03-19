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Россия, Москва, Троицкий административный округ, Киевское шоссе, 65-й километр Карта всех событий

Пять человек пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в четверг, 18 марта, на 65-м километре Киевского шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, после чего автомобиль столкнулся с движущимся в попутном направлении транспортом.

В результате аварии в больницу были госпитализированы пять человек. У водителя второго автомобиля диагностировали травмы головы, тупую травму живота и переломы бедра и голени. Двух пассажиров госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ребер. При столкновении также пострадал несовершеннолетний подросток, у него диагностировали травмы головы и ушибы.

Еще одну женщину госпитализировали с ушибом века. Пострадавшую отпустили после оказания помощи. По факту произошедшего проводится проверка.

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