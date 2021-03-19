Ребенка без признаков жизни обнаружили на месте взрыва в доме в Химках

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Один ребенок погиб в результате взрыва в жилом доме в Химках. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Напомним, инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва под завалами оказались двое детей. Одного из них удалось спасти.

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