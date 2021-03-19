Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках

Фото: МЧС / Иркутская область

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Взрыв произошел в жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв произошел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Из окон здания идет дым, уточнил собеседник «ВМ».

Пресс-служба подмосковного главка МЧС пока не подтвердила информацию о взрыве. В настоящее время информацию проверяют специалисты, уточнили в ведомстве.

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