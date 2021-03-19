Мужчину госпитализировали после избиения возле метро «Бауманская»

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Россия, Москва, метро Бауманская Карта всех событий

Неизвестный избил мужчину возле метро «Бауманская» в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в пятницу, 19 марта.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 марта возле метро «Бауманская». 38-летний мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым возле метро. По словам пострадавшего, неизвестный подошел к ним и ударил его.

Потерпевшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом костей лицевого скелета и с множественными ушибами. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Москвы попал в больницу после нападения у метро «Улица 1905 года».

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