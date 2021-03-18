Москвич попал в больницу после нападения у столичного метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Улица 1905 года Карта всех событий

Тридцатилетний москвич оказался в больнице после того, как был избит неизвестным возле станции метро «Улица 1905 года». Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в минувшую субботу. Медики диагностировали у пострадавшего перелом костей носа со смещением, а также контузию левого глаза.

По данному факту проводится проверка.

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