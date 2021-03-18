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Столичную организацию обокрали на 600 тысяч рублей
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Столичную организацию обокрали на 600 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, площадь Рогожская Застава, 1 Карта всех событий

В полицию обратился представитель одной из столичных компаний, который заявил, что с территории организации пропали металлические конструкции на сумму более 500 тысяч рублей. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что металлоконструкции хранились по адресу площадь Рогожской заставы, дом 1. Ущерб компании составил более 598 тысяч рублей.

Похитителя предстоит найти сотрудникам правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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уголовное делометаллкража
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