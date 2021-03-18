Вооруженный мужчина собрался ограбить аптеку на западе Москвы, но передумал

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Солнцевский проспект, 5 Карта всех событий

Мужчина в медицинской маске и с оружием ворвался в одну из аптек в столичном районе Солнцево, однако передумал забирать выручку учреждения. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в аптеке по адресу Солнцевский проспект, дом 5. Несостоявшийся грабитель, угрожая фармацевту пистолетом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Но когда сотрудница стала доставать купюры, мужчина неожиданно скрылся, ничего не взяв.

Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Разбой».

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