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Сиделки обокрали пенсионерку почти на полмиллиона рублей в Москве
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Сиделки обокрали пенсионерку почти на полмиллиона рублей в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Хамовнический Вал, 32Карта всех событий

В Москве женщины, которые за денежное вознаграждение присматривали за пожилой соседкой, предположительно, украли из ее квартиры драгоценности и сняли деньги с ее счета. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в четверг, 18 марта.

В полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что проживает за рубежом, в то время как ее пожилая мать находится в Москве. Женщина проживает в квартире по адресу Хамовнический вал, дом № 32. За ней присматривали за 280 долларов США соседки — 65-летняя женщина и ее 40-летняя дочь.

Через некоторое время соседки стали пропадать, и заявительница решила отказаться от их услуг. При этом ключи от квартиры пенсионерки остались у них. В итоге позже из квартиры пожилой женщины пропали драгоценности стоимостью около 370 тысяч рублей. Также со счетов пострадавшей украли около 120 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку, добавили в ведомстве.

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