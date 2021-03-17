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Столичного пенсионера обокрали на 48 миллионов рублей
Фото: exp.mos.ru

Столичного пенсионера обокрали на 48 миллионов рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Пречистенка Карта всех событий

Неизвестные украли у пожилого москвича икону, картину и другие ценные вещи на 48 миллионов рублей из квартиры в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме на улице Пречистенке. Пожилой москвич сообщил полицейским, что из квартиры, в которой он не проживает, украли ценные вещи. Неизвестные похитили из дома пенсионера вазу золотистого цвета, икону, картину Богданова «Подмастерье», а также часы и сумку дорогих брендов.

Общий материальный ущерб пенсионер оценил в 48 миллионов рублей. Уточняется, что кража произошла в период с августа 2019 года по настоящее время.

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