Мужчину госпитализировали с переломом черепа на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Полубоярова, 1 Карта всех событий

Мужчину госпитализировали с переломом черепа после нападения возле ресторана на востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 марта, возле ресторана по адресу улица Маршала Полубоярова, дом 1. Перед входом в заведение неизвестные избили мужчину и скрылись. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа и основания черепа.

Полиция провела разыскные мероприятия и задержала подозреваемого в преступлении по адресу Хвалынский бульвар, дом 3. Соучастников преступления ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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