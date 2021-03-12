ФСБ сообщила о задержании 72 подпольных оружейников

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании 72 подпольных оружейников в 28 регионах России, при этом ликвидированы 37 оружейных мастерских. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 12 марта.

ФСБ вместе с МВД России, Следственным комитетом, а также Росгвардией задержали 72 человека, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а также их дальнейшей продажей.

В результате операции была изъята 251 единица оружия: три пулемета, 26 автоматов, 130 пистолетов, а также 80 килограмм взрывчатки и девять ручных гранат, перечисляется на сайте ФСБ.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет ФСБ предотвратила около 200 терактов на территории России.

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