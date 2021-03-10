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ФСБ: В России за последние десять лет предотвратили около 200 терактов
Александр Бортников / Фото: Официальный сайт президента России

ФСБ: В России за последние десять лет предотвратили около 200 терактов

Никита Абрамов

Общество

В России за последние десять лет предотвратили примерно 200 терактов. Об этом в среду, 10 марта, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

— За последние десять лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней, — рассказал директор ФСБ.

По его словам, количество террористических преступлений, таких как взрывы, убийства и захваты заложников, сократилось в 260 раз.

Бортников добавил, что благодаря огромной работе НАК существенно сокращена ресурсная база террористов, так как предпринимались меры по противодействию нелегальному обороту средств поражения, а также финансированию терроризма, пишет «Российская газета».

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НАКФСБ Россиитерроризм
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