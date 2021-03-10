Директор ФСБ заявил, что около 4,5 тысячи россиян воюют на стороне террористов

Выступая на заседании НАК в Москве, директор ФСБ Александр Бортников рассказал о достижениях оперативных служб / Фото: Скриншот видео на Youtube-канале «Новости на Первом канале»

Порядка 4,5 тысячи россиян воюют за рубежом в «горячих точках» на стороне террористических организаций. Об этом в среду, 10 марта, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

— Уже установлены около 4,5 тысячи россиян, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических объединений, — заявил Бортников в интервью «Российской газете».

За последний год не допущен выезд более 200 российских граждан в зоны высокой террористической активности.

Бортник добавил, что за восемь лет более тысячи человек осудили за организацию каналов нелегальной миграции.

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