Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Директор ФСБ заявил, что около 4,5 тысячи россиян воюют на стороне террористов
Выступая на заседании НАК в Москве, директор ФСБ Александр Бортников рассказал о достижениях оперативных служб / Фото: Скриншот видео на Youtube-канале «Новости на Первом канале»

Директор ФСБ заявил, что около 4,5 тысячи россиян воюют на стороне террористов

Никита Абрамов

Общество

Порядка 4,5 тысячи россиян воюют за рубежом в «горячих точках» на стороне террористических организаций. Об этом в среду, 10 марта, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

— Уже установлены около 4,5 тысячи россиян, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических объединений, — заявил Бортников в интервью «Российской газете».

За последний год не допущен выезд более 200 российских граждан в зоны высокой террористической активности.

Бортник добавил, что за восемь лет более тысячи человек осудили за организацию каналов нелегальной миграции.

Читайте также: «Брать живьем»: как сотрудники ФСБ ловят террористов и шпионов

россиянеФСБ РФборьба с террористами
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Все мнения
О проекте