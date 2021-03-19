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Расследование дела о покушении экс-директора частной школы на убийство завершилось в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Расследование дела о покушении экс-директора частной школы на убийство завершилось в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия

Завершилось расследование уголовного дела в отношении женщины, которая планировала совершить убийство на почве ревности в Москве. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 9 января 2020 года на юго-западе Москвы. Экс-директор частной школы запланировала убийство новой жены своего бывшего возлюбленного. Женщина подговорила к совершению преступления двух бывших учеников своей школы.

Соучастница преступления сообщила заказчице о местоположении потерпевшей. Второй соучастник подкараулил женщину во время возвращения домой и нанес ей не менее шести ударов ножом в шею и тело. Уточняется, что злоумышленник начал нападение после сигнала директора школы.

Пострадавшую госпитализировали. После длительного лечения ее выписали.

По факту произошедшего в 2020 году возбудили уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершили.

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