Спасатели вытащили грузовик из кювета после ДТП в Восточном Бирюлеве

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Дуговая улица, вл2 Карта всех событий

Работники дорожной службы и спасатели смогли устранить последствия ДТП, в результате которого большегруз упал в кювет. Об этом рассказали в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел ночью в пятницу, 19 марта, по адресу улица Дуговая, дом 2. В диспетчерскую дорожной службы поступила информация о том, что грузовой автомобиль съехал с дороги в кювет.

Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

На место происшествия прибыли сотрудники Центра организации дорожного движения и пожарно-спасательные службы. С помощью пожарного автокрана специалисты подняли грузовик из кювета и поставили его на колеса. Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.

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