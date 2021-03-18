Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

ДТП с двумя автомобилями произошло в Юго-Западном административном округе столицы. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом в четверг, 18 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Уточняется, что автомобили марок KIA и Ford столкнулись на пересечении проспекта Вернадского с улицей Крупской. Никто из водителей не пострадал. Однако, как следует из сообщения, травмы получил пешеход. Его уже осматривают медики, заключил источник «ВМ».

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