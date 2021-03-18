Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 108-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 108-й километр Карта всех событий
В столице на внешней стороне 108-го километра МКАД произошла авария с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 18 марта.
Уточняется, что ДТП с участием трех машин произошло в районе пересечения с шоссе Энтузиастов на 3-й и 4-й полосах. Во время столкновения никто не пострадал.
Движение транспорта затруднено на один километр.
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