Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 108-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 108-й километр Карта всех событий

В столице на внешней стороне 108-го километра МКАД произошла авария с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 18 марта.

Уточняется, что ДТП с участием трех машин произошло в районе пересечения с шоссе Энтузиастов на 3-й и 4-й полосах. Во время столкновения никто не пострадал.

Движение транспорта затруднено на один километр.

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