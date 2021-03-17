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Трамвай и полицейский автомобиль столкнулись на юге Москвы
ДТП возле метро Люблино

Трамвай и полицейский автомобиль столкнулись на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Авария с участием трамвая и полицейского автомобиля произошла на Симферопольском бульваре в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 17 марта.

Инцидент произошел 17 марта на Симферопольском бульваре в районе пересечения с Черноморским бульваром. На участке дороги столкнулись полицейский автомобиль и трамвай.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП движение трамваев № 1, 3, 16 на Симферопольском бульваре ограничили. Маршруты общественного транспорта временно изменили.

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