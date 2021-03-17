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Столкновение двух автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столкновение двух автомобилей произошло на внутренней стороне МКАД

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла на внутренней стороне МКАД. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в среду, 17 марта.

Инцидент произошел на внутренней стороне 29-го километра МКАД. Автомобиль марки BMW столкнулся с легковой машиной. Пассажирку BMW госпитализировали в больницу с переломом носа.

Уточняется, что движение на участке МКАД из-за инцидента не перекрывали.

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