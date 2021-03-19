Двое детей находятся под завалами в жилом доме в Химках

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Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица, 16 Карта всех событий

Двое детей находятся под завалами в жилом доме в подмосковных Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 19 марта.

Инцидент произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. На восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв. В здании обрушились межкомнатные перегородки.

Под завалами, по предварительной информации, находятся двое детей. По данным СМИ, в результате взрыва пострадала одна женщина.

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