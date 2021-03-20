Измайловский кремль загорелся в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловское шоссе, 73Ж Карта всех событий

В Москве на территории Измайловского кремля произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в субботу, 20 марта, по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж. На территории Измайловского кремля началось возгорание. Из кремля идет густой серый дым, уточнил собеседник «ВМ».

На место выехали более 20 расчетов МЧС. Из соседних помещений эвакуируют людей.

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