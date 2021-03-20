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Спасатели доставили мужчину в больницу на вертолете в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГКУ МАЦ

Спасатели доставили мужчину в больницу на вертолете в Новой Москве

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, поселение Вороновское, село Вороново Карта всех событий

Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в столичную больницу мужчину из Новой Москвы. Об этом сообщили в городском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в субботу, 20 марта.

На вертолетную площадку в подмосковном Воронове скорая помощь доставила мужчину в возрасте около 60 лет с жалобами на боль в сердце. Во время полета его сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи, которые поддерживали его состояние.

Ранее сообщалось о том, как специалисты МАЦ спасли женщину в Щербинке, которую запер на балконе ее кот.

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