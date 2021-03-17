Спасатели МАЦ оказали помощь пенсионерке в Южном Бутове

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Россия, Москва, улица Адмирала Лазарева Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) оказали помощь пенсионерке в Южном Бутове. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел на улице Адмирала Лазарева. Пожилая женщина оказалась запертой в квартире. Она упала и не могла подняться, полдня пролежав на полу. Дочь вызвала спасателей.

Специалисты подняли 83-летнюю женщину, перенесли ее на кровать и оказали первую помощь. Она не получила серьезных травм.

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