Спасатели оказали помощь пожилой женщине на юге Москвы

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, улица Кадырова, 8 Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) оказали помощь пожилой женщине в районе Южное Бутово. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Спасатели выехали по адресу улица Кадырова, дом 8. По словам дочери, ее маме стало плохо с сердцем. Пожилая женщина не могла встать с кровати. Спасатели проникли в квартиру и передали женщину врачам скорой помощи.

Благодаря оперативной деятельности сотрудников МАЦ и медиков пенсионерку удалось спасти.

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