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СК начал проверку после избиения футболиста юношеского «Локомотива»
Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

СК начал проверку после избиения футболиста юношеского «Локомотива»

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи начали проверку после избиения футболиста юношеского «Локомотива» игроками «Чертанова». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

По данным следователей, подросток получил травмы в ходе драки со сверстником после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

Ранее стало известно, что 13 марта футболисты московской юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока юношеского состава «Локомотива» Максима Шнапцева. Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что в настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся. Российский футбольный союз (РФС) также намерен разобраться в ситуации. Столичная полиция начала проверку данного инцидента.

Видео: Telegram / Мутко против

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