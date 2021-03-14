Полиция начала проверку после избиения футболиста юношеского «Локомотива»
Столичная полиция начала проверку после избиения футболиста юношеского «Локомотива». Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что из больницы в полицию поступила телефонограмма об обращении к ним несовершеннолетнего футболиста. У него диагностированы телесные повреждения, сообщает «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что футболисты московской юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока юношеского «Локомотива» Максима Шнапцева. Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что в настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся. Российский футбольный союз (РФС) также намерен разобраться в ситуации.
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