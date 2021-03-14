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Футболисты юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока «Локомотива»
Фото: feo.rk.gov.ru

Футболисты юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока «Локомотива»

Кирилл Николаев

Происшествия

Футболисты московской юношеской команды «Чертаново» после матча избили игрока юношеского «Локомотива». Столичный «Локомотив» будет добиваться наказания для игроков «Чертаново». Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе красно-зеленых.

Инцидент произошел 13 марта после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Несколько игроков «Чертаново» после матча напали на футболиста Максима Шнапцева. Он получил серьезные травмы. Директор спортивной школы «Локомотива» Алексей Щиголев заявил, что в настоящее время клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в случившемся.

Российский футбольный союз (РФС) также намерен разобраться в ситуации, сообщили на сайте ЮФЛ.

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