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Подростка избили в центре Москвы
Фото: moscow-live

Подростка избили в центре Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Правды, 24с3 Карта всех событий

В центре Москвы неизвестные совершили нападение на подростка и избили его. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 12 марта по адресу улица Правды, дом 24, корпус 3. Неизвестные избили ученика 10-го класса.

Пострадавший 13 марта обратился за медицинской помощью. Специалисты диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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