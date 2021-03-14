Подростка избили в центре Москвы
Россия, Москва, улица Правды, 24с3 Карта всех событий
В центре Москвы неизвестные совершили нападение на подростка и избили его. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел 12 марта по адресу улица Правды, дом 24, корпус 3. Неизвестные избили ученика 10-го класса.
Пострадавший 13 марта обратился за медицинской помощью. Специалисты диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.
На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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