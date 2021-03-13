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Мужчина попал под поезд и погиб около станции МЦК Андроновка
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мужчина попал под поезд и погиб около станции МЦК Андроновка

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Андроновка Карта всех событий

Мужчина 1955 года рождения погиб, попав под колеса электропоезда возле железнодорожной станции Андроновка в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел около 17:00 в субботу, 13 марта. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции Андроновка Казанского направления МЖД и попал под электропоезд. Электричка следовала по маршруту Москва — Голутвин.

Уточняется, что мужчина получил тяжелые травмы и скончался. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает Интерфакс.

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