Мужчина попал под поезд и погиб около станции МЦК Андроновка

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Андроновка Карта всех событий

Мужчина 1955 года рождения погиб, попав под колеса электропоезда возле железнодорожной станции Андроновка в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел около 17:00 в субботу, 13 марта. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции Андроновка Казанского направления МЖД и попал под электропоезд. Электричка следовала по маршруту Москва — Голутвин.

Уточняется, что мужчина получил тяжелые травмы и скончался. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Движение в Зеленограде восстановили после ДТП