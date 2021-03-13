Мужчина попал под поезд и погиб около станции МЦК Андроновка
Мужчина 1955 года рождения погиб, попав под колеса электропоезда возле железнодорожной станции Андроновка в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Инцидент произошел около 17:00 в субботу, 13 марта. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте в районе станции Андроновка Казанского направления МЖД и попал под электропоезд. Электричка следовала по маршруту Москва — Голутвин.
Уточняется, что мужчина получил тяжелые травмы и скончался. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает Интерфакс.
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