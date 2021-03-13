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Движение в Зеленограде восстановили после ДТП
Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Движение в Зеленограде восстановили после ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Зеленоград, 684-й проездКарта всех событий

Движение в Зеленограде восстановлено после ДТП, в котором автомобиль разорвало надвое. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла в субботу, 13 марта, в Проектируемом проезде № 684. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина на высокой скорости ударилась об опору освещения и разорвалась надвое. В результате ДТП водитель автомобиля скончался, пассажир был госпитализирован.

Из-за инцидента было принято решение организовать движение автомобилей по встречной полосе. В настоящее время проезд освободили, движение на участке восстановлено, сообщили в ведомстве.

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