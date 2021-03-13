Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, Зеленоград, Алабушевская улица, 19с40А Карта всех событий

Автомобиль разорвало надвое в результате аварии в Зеленограде, водитель транспортного средства погиб. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, в Проектируемом проезде № 684. Машину занесло, так как водитель не справился с управлением. На высокой скорости транспортное средство ударилось об опору освещения, из-за чего автомобиль разорвало надвое возле строения 40а дома 19 по Алабушевской улице.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб. Пассажира госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

В ведомстве добавили, что из-за инцидента движение по проезду организовали по встречной полосе.

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