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Грузовой самолет упал недалеко от аэропорта Алма-Аты
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Грузовой самолет упал недалеко от аэропорта Алма-Аты

Анастасия Волоснова

Происшествия

В районе аэропорта Алма-Аты в Казахстане упал самолет Ан-26. Судьбу шести человек, находившихся на борту, выясняют, рассказали в пресс-службе аэропорта в Facebook.

Сообщается, что связь с самолетом потеряли во время его захода на посадку в 17:20 по местному времени или 14:20 по московскому времени. Воздушное судно следовало по маршруту Нур-Султан — Алматы.

— Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы, — сообщили в пресс-службе.

Видео: Telegram-канал Baza t.me/bazabazon

По предварительным данным, самолет принадлежал Пограничной службе комитета национальной безопасности Казахстана.

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Происшествиясамолетпадение
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