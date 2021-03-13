Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, набережная Новикова-Прибоя, 9 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 марта.

Уточняется, что пожар произошел в квартире по адресу набережная Новикова-Прибоя, дом 9. Его площадь составила 50 квадратных метров, наблюдалось горение из окон и балконов квартиры.

К настоящему времени пожар потушен. 14 человек были спасены, один из них позднее скончался в машине скорой помощи, уточнил источник «ВМ».

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