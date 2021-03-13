Пожар ликвидировали в квартире на северо-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Спасатели потушили пожар в жилой квартире на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 марта.

Пожар общей площадью 50 квадратных метров в квартире по адресу набережная Новикова-Прибоя, дом 9, был ликвидирован спасателями. Ранее сообщалось, что в ходе инцидента наблюдалось открытое горение из двух окон и с двух балконов квартиры.

Известно, что горела квартира на шестом этаже дома по всей площади, также огонь наблюдался на балконах на седьмом и восьмом этажах.

Всего из пожара было спасено 14 человек, из них четверо — дети, добавил источник «ВМ».

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