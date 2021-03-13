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Двух человек спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Двух человек спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, набережная Новикова-Прибоя, 9 Карта всех событий

Двух человек спасли из пожара в квартире на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 марта.

Инцидент произошел по адресу набережная Новикова-Прибоя, дом 9. Известно, что наблюдается открытое горение из двух окон и двух балконов квартиры.

Медики оказывают помощь двум спасенным из горящей квартиры. Кроме того, известно, что трое человек, в том числе один ребенок, были спасены с этажа выше. Всего на данный момент спасено 14 человек, из них четверо — дети.

Собеседник «ВМ» добавил, что горит квартира на шестом этаже дома по всей площади. Также огонь наблюдается на балконах на седьмом и восьмом этажах.

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